李家超提請人大釋國安法 釐清海外律師能否參與案件

壹傳媒創辦人黎智英在被控違反《香港國安法》，律政司上訴反對黎聘用英國御用大律師Tim Owen代辯，終審法院昨日頒佈判詞，拒絕律政司的上訴申請。行政長官李家超(見圖)昨晚已向中央人民政府提交報告，並在報告中建議提請全國人民代表大會常務委員會根據《香港國安法》第六十五條，就「根據《香港國安法》的立法原意和目的，沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師可否以任何形式參與處理危害國家安全犯罪案件的工作？」作出解釋。終審法院首席法官張舉能、常任法官李義及霍兆剛頒佈書面判詞，駁回律政司的上訴許可申請，英國御用大律師Tim Owen獲准繼續代表黎智英。法庭考慮各方陳詞後指，律政司向終院申請上訴許可時，引用與原審非常不同的新觀點，之前從未在下級法庭提及或探討，因此並無恰當基礎提出上訴，拒絕批出上訴許可。終院拒律政司上訴申請李家超表示，會盡快向中央政府提交報告，建議提請全國人大常委會，就《港區國安法》多項條文釋法，包括根據《國安法》的立法原意及目的，釐清沒本地全面執業資格的律師或大律師，能否以任何形式，參與處理危害國家安全犯罪案件的工作。他形容，在現行制度下，特區並無有效方法，排除海外律師因國家利益產生利益衝突，亦未能確保他們不受外國勢力脅迫或操控，且難以確保他們能遵從《國安法》的保密規定。李強調，被告有選擇律師的權利，但僅限於在本港擁有全面執業資格的律師中挑選律師代表，不包括沒全面執業資格的海外律師。全國人大常委譚耀宗對裁決感到失望，又指十二月底人大常委會將有例行會議，如要釋法，是合適的日子。至於案件是否要由駐港國安公署行使管轄權，他表示要留待公署決定。基本法委員會委員梁美芬指，以普通法解釋全國性法例必有分歧，形容裁決屬預料之內，但強調《國安法》是全國性法律，若人大常委會看到條文非以立法原意實踐，釋法機會很高。律師會會長陳澤銘拒絕評論案件，但強調尊重法庭每宗案件的裁決。司法機構：尊重行政長官建議釋法司法機構昨深夜回覆傳媒查詢表示，「司法機構尊重行政長官建議提請全國人民代表大會常務委員會就《香港國安法》的有關條文作出解釋，以釐清問題。」發言人又指根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《香港國安法》）第六十五條，《香港國安法》的解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會。此外，《香港國安法》相對香港特區本地法例有凌駕性，第六十二條說明，香港特別行政區本地法律規定與本法不一致的，適用本法規定。」