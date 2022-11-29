李家超提請人大釋國安法 釐清海外律師能否參與案件

終審法院首席法官張舉能、常任法官李義及霍兆剛頒佈書面判詞，駁回律政司的上訴許可申請，英國御用大律師Tim Owen獲准繼續代表黎智英。法庭考慮各方陳詞後指，律政司向終院申請上訴許可時，引用與原審非常不同的新觀點，之前從未在下級法庭提及或探討，因此並無恰當基礎提出上訴，拒絕批出上訴許可。
終院拒律政司上訴申請
李家超表示，會盡快向中央政府提交報告，建議提請全國人大常委會，就《港區國安法》多項條文釋法，包括根據《國安法》的立法原意及目的，釐清沒本地全面執業資格的律師或大律師，能否以任何形式，參與處理危害國家安全犯罪案件的工作。他形容，在現行制度下，特區並無有效方法，排除海外律師因國家利益產生利益衝突，亦未能確保他們不受外國勢力脅迫或操控，且難以確保他們能遵從《國安法》的保密規定。李強調，被告有選擇律師的權利，但僅限於在本港擁有全面執業資格的律師中挑選律師代表，不包括沒全面執業資格的海外律師。
全國人大常委譚耀宗對裁決感到失望，又指十二月底人大常委會將有例行會議，如要釋法，是合適的日子。至於案件是否要由駐港國安公署行使管轄權，他表示要留待公署決定。基本法委員會委員梁美芬指，以普通法解釋全國性法例必有分歧，形容裁決屬預料之內，但強調《國安法》是全國性法律，若人大常委會看到條文非以立法原意實踐，釋法機會很高。律師會會長陳澤銘拒絕評論案件，但強調尊重法庭每宗案件的裁決。
司法機構：尊重行政長官建議釋法
司法機構昨深夜回覆傳媒查詢表示，「司法機構尊重行政長官建議提請全國人民代表大會常務委員會就《香港國安法》的有關條文作出解釋，以釐清問題。」
發言人又指根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《香港國安法》）第六十五條，《香港國安法》的解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會。此外，《香港國安法》相對香港特區本地法例有凌駕性，第六十二條說明，香港特別行政區本地法律規定與本法不一致的，適用本法規定。」