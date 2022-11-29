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日報新聞 > 港聞

司徒拔道冧10米高大樹 2人被困

2022-11-29 列印
■司徒拔道一棵大樹突然倒塌，幸好被困兩人無傷被救出。
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榻樹可殺人，市民聞樹倒色變。跑馬地司徒拔道一棵大樹昨晨突然倒塌，壓中一輛途經的士，司機及乘客一度被困。

肇事現場為近司徒拔道花園巴士站一個斜坡彎位，一棵約十米高大樹塌下壓中一部的士，樹幹橫跨來回行車線。的士車頂被壓至凹陷，車尾擋風玻璃粉碎，車尾箱凹陷，司機及乘客被困。消防員趕至救出被困兩人，兩人無受傷。消防員鋸斷大樹幹搬到路旁，稍後通知食環署善後。
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