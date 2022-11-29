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法拉利撼九巴 車尾蓋撞甩

2022-11-29 列印
■法拉利撼九巴車尾，致巴士尾蓋被撞甩。
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辣跑車猛撞巴士尾部，幸未釀成人命傷亡。昨早約十時，一部火紅法拉利在荃灣德士古道轉入沙咀道期間，撞到一部同轉入沙咀道的九巴，法拉利左車身猛撼九巴右車尾，致九巴右尾蓋被撞甩「吊吊揈」，九巴車長報警求助。

九巴車長、乘客以及法拉利司機均無受傷。警方正調查意外原因。因應交通意外，沙咀道（往關門口街方向）近德士古道一度全線封閉，交通擠塞，至早上十一時許才全面解封。
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