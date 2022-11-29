港及海外聲援內地連日示威

內地多個城市連日示威，本港及海外亦有人聲援。數人響應網上號召，昨晚七時起在中環舉起白色紙牌，悼念烏魯木齊火災死者，抗議嚴厲的防疫措施，期間有警員到場巡視。而在英國、加拿大、荷蘭等地，都有中國留學生參與「白紙示威」。



被問及如何看待內地示威，醫務衞生局局長盧寵茂回應：「每個地方，根據情況有不同防疫政策，須考慮多種因素，非其他地方可以評論」。盧寵茂稱，留意近日疫情升溫，再次強調香港要精準抗疫，直言若香港要走復常之路，「醫療上嘅復常係好重要」。