■Omicron的復必泰二價疫苗儲存上較方便。

首批七十七萬劑針對Omicron的復必泰二價疫苗日前抵港，當局開放網上預約，至今一萬一千六百人預約接種。香港醫院藥劑師學會指，二價疫苗在儲存上較一價方便，運輸冷凍問題較易解決，建議放寬至作打第三針之用。五十歲或以上人士、從事有高暴露風險工作人士，以及十二至十七歲免疫力較弱的青年，在本周四起可開始接種復必泰二價疫苗。公務員事務局局長楊何蓓茵說，至今預約接種人數，屬預期之中。港府共採購一百九十萬劑二價疫苗，足以應付需求。就二價疫苗目前只可作為第四針加強劑，她指是專家建議。至於能否作為第三針接種，須視乎進程。至於二價疫苗不包括在新一輪院舍外展接種服務之內，她解釋二價疫苗在運送、儲存上有很多限制，如運送車的大小、保存溫度的設備等，當局要再研究擴展接種範圍。醫院藥劑師學會會長崔俊明指，復必泰二價疫苗儲存較一價疫苗方便，一般在藥瓶未開蓋、三十度儲存溫度下，一價疫苗只能維持兩小時有效，但二價能維持十二小時，時間上絕對足夠到安老院舍及家居接種；而且二價不用稀釋，較一價方便。他建議港府放寬安排，讓市民選擇二價疫苗當作第三針。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦同意放寬，稱過去三個月已有約四十六萬人接種第三及第四針，當局毋須再設定高風險人士優先打針的限制，否則影響市民打針意欲。本港單日新增七千七百九十三宗確診個案，輸入個案佔六百零五宗，多二十六名新冠患者離世。此外，屋宇署署長余寶美昨日的快測結果呈陽性，現正隔離。