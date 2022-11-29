油麻地避風塘躉船起火冒濃煙

克羅地亞模特兒諾爾（Ivana Knoll）在卡塔爾世界盃以性感衣著亮相掀起熱議。卡塔爾旅遊局和各國政府曾呼籲，應避免在公開場合穿著暴露衣服，以表示對當地宗教文化的尊重。但諾爾對此表示不認同，強調自己...

2022-11-29