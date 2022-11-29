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油麻地避風塘躉船起火冒濃煙

2022-11-29 列印
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前日晚上十時許，一艘停泊於油麻地避風塘岸邊的躉船，船上突然冒出火光，濃煙沖天，職員發現大驚報案。

消防接報到場，發現船上一批面積大約二十米乘三十米的金屬雜物起火，開三條喉灌救（見圖），至晚上十一時許大致撲滅。事件中無人受傷。火警成因仍待調查，消防員之後繼續於現場向雜物射水降溫。
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