有參與投標的生產商批評，當局標書要求將租金計入成本，但由於未能確實估算中標後廠房租金，令他們惟有填寫較高的租金金額預算。生產商又批評政府不懂製造膠袋，過去兩年會面中，多次提建議優化都未獲接納，包括同一容量的膠袋，卻有兩款設計。合約又要求承辦商每年最少進行六次測試，確保垃圾袋符合要求，加上嚴格的保安要求，統統計算入成本之內，標價自然高昂。生產商指，標書要求創新、環保、減人手等，業界做到卻被嫌棄價格高，批評政府「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」；又預計指定垃圾袋推遲至少一季，到二○二四年才可以正式投產。
明年垃圾徵費計劃或將延遲落實
有參與投標的生產商批評，當局標書要求將租金計入成本，但由於未能確實估算中標後廠房租金，令他們惟有填寫較高的租金金額預算。生產商又批評政府不懂製造膠袋，過去兩年會面中，多次提建議優化都未獲接納，包括同一容量的膠袋，卻有兩款設計。合約又要求承辦商每年最少進行六次測試，確保垃圾袋符合要求，加上嚴格的保安要求，統統計算入成本之內，標價自然高昂。生產商指，標書要求創新、環保、減人手等，業界做到卻被嫌棄價格高，批評政府「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」；又預計指定垃圾袋推遲至少一季，到二○二四年才可以正式投產。
７女KOL涉推廣非法賭博網 性感藝人貝依霖被捕
卡塔爾世界盃，戰況激烈，掀起賭波熱潮。警方揭發有網紅（KOL），利用社交媒體在帳戶推廣非法賭博網站，經深入調查後，過去一周出擊，拘捕七名女網紅，她們以網上的號召力發佈訊息，推銷網上非法賭波。消息稱，其...
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內地電暖手器多不合格 市監總局抽查命整改
內地大部份地區本周陸續迎來寒潮。但國家市場監督管理（下稱市監總局）總局近日抽檢發現，電熱暖手器產品不合格率超過六成五。有暖手袋在充電時突然爆炸，造成用家身體燙傷，需要做植皮手術。電熱暖手器一般被稱作暖...
2022-11-29
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無懼卡塔爾保守法律 克羅地亞女模低胸裙睇世盃
克羅地亞模特兒諾爾（Ivana Knoll）在卡塔爾世界盃以性感衣著亮相掀起熱議。卡塔爾旅遊局和各國政府曾呼籲，應避免在公開場合穿著暴露衣服，以表示對當地宗教文化的尊重。但諾爾對此表示不認同，強調自己...
2022-11-29
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同區新盤帶動 蔚藍東岸錄成交
近期油塘焦點新盤推出發售，發展商積極進行收票，連日來錄得不俗的參觀人次，預計周內將公佈最新銷售部署。焦點盤推售，隨即帶動同區新盤錄得成交，由五礦地產發展的蔚藍東岸，一個2房單位以約1187萬售出，呎價...
2022-11-29
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內地疫情反彈惹恐慌 恒指挫275點曾失17000
內地疫情反彈，各大省市收緊防控，引起全球投資者憂慮，港股低開573點後，一度失守17000點，低見16833點，其後反覆回升，尾市曾見17364點，最終以近全日高位17297點收市，跌275點，創本月...
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迪比碌「卡」爭首名
卡塔爾世界盃A組出線熱門荷蘭，在首兩輪分組賽攻力明顯不足，兩仗都先任後備的前鋒迪比，揚言要在今晚分組最後一輪鬥東道主卡塔爾時復出任正選，解決球隊入球能力不足的問題。橙軍勢可在阿爾貝特球場大勝卡塔爾，力...
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再踏舞台心情激動 MIRROR獻唱團歌忍唔住爆喊
《第四屆KKBOX香港風雲榜》前晚假亞洲博覽館舉行，男團MIRROR為表演壓軸出場，是紅館演唱會意外後，首次再踏舞台演唱。奪得「十大風雲年度歌手」的MIRROR、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（E...
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李一飄 - 拆牆鬆綁 二價疫苗應打盡打｜社論
針對Omicron的復必泰二價疫苗日前運抵本港，成為下一浪接種計劃的重點，現在港府安排五十歲或以上人士、從事有高暴露風險工作人士，以及十二至十七歲免疫力較弱的青年優先打。但有學者認為，應該盡量放寬，讓...
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潘頓又有新紀錄 容天鵬做練馬師王 瑪瑙捧其士盃
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