明年垃圾徵費計劃或將延遲落實

原計劃於明年底推行垃圾徵費計劃，可能因未能成功為指定垃圾袋招標而推遲落實日期。環保署指，早前共收到二十六份標書，但都未能符合技術要求的標書的標價都高於預期，為更審慎運用公共資源，決定取消今次招標，並重新招標。



有參與投標的生產商批評，當局標書要求將租金計入成本，但由於未能確實估算中標後廠房租金，令他們惟有填寫較高的租金金額預算。生產商又批評政府不懂製造膠袋，過去兩年會面中，多次提建議優化都未獲接納，包括同一容量的膠袋，卻有兩款設計。合約又要求承辦商每年最少進行六次測試，確保垃圾袋符合要求，加上嚴格的保安要求，統統計算入成本之內，標價自然高昂。生產商指，標書要求創新、環保、減人手等，業界做到卻被嫌棄價格高，批評政府「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」；又預計指定垃圾袋推遲至少一季，到二○二四年才可以正式投產。