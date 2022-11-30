明急降至13℃ 倡打「雙針」 冷鋒殺到 團體籲長者防染疫

天文台助理台長陳栢緯說，今日市區氣溫會急劇變化，由凌晨約二十四度下降至今晚最低約十五度，多雲有陣雨，風勢逐漸增強。而受冷鋒相關的強烈東北季候風影響，周四及周五早上市區氣溫僅十三度，新界區再低一、兩度，料至周末季候風稍緩和，廣東沿岸日間氣溫才會回升。
今年寒冷天氣日數料偏少
陳說，即使香港受拉尼娜現象影響，但全球暖化下，冬天溫度會由正常至偏低，變成正常至偏高；他預計今年寒冷天氣日數會處正常至偏少水平，即九至十七日或更少。
面對寒流襲港，長者安居協會行政總裁王虹虹提醒長者，準備好禦寒衣物和暖爐、多喝暖水、保持家居空氣流通，但不應穿著過份厚重的衣物。她透露，以協會旗下「一線通平安鐘」用戶為例，在寒冷或酷熱天氣警告下，每月約有三千宗緊急送院求助個案；而氣溫驟降下，長者多因痛症、氣促及跌倒而向協會求助。她說，氣溫驟降或影響長者氣管健康，特別是有長期胸肺疾病的人士，呼籲若在未來數日感不適要及早求醫。
就本港踏入流感高峰期，她特別提到「平安鐘」用戶因出現流感徵狀而求助的個案，自九月起按月增一成，至十一月已超過一千五百人求助。她說，同時感染新冠病毒及流感的死亡率比正常人高出六倍，呼籲民眾不能掉以輕心，尤其長者應盡快接種至少三劑新冠疫苗及流感針。
氣溫驟降長者易中風
此外，氣溫驟降會增加長者中風風險。家庭醫生關嘉美回應本報指，寒冷天氣下，人體皮膚血管會收縮以讓身體保暖，同時拉高血壓，增加心臟和腦部血管負荷；長者本身如有高血壓、心臟病等長期病患，誘發中風機率隨之增加。她提醒長者在冬天不要沖太熱的熱水涼，因為他們較難適應出浴前後的體溫變化，一冷一熱易令讓血壓不穩定，故建議在浴室使用暖氣。