明急降至13℃ 倡打「雙針」 冷鋒殺到 團體籲長者防染疫

■香港受拉尼娜現象影響，全球暖化下，今年穿寒衣的日子或較往年少。

全球暖化，本港秋冬季節不明顯，到十一月仍然炎熱，但本周終迎來首波寒流。天文台指一道冷鋒今日會橫過華南沿岸，未來數日市區氣溫最低跌至攝氏十三度。長者安居協會指截至十一月接獲逾一千五百宗因現流感徵狀的求助個案，呼籲長者做好禦寒準備，同時要盡快接種新冠及流感疫苗，以免雙重中招。天文台助理台長陳栢緯說，今日市區氣溫會急劇變化，由凌晨約二十四度下降至今晚最低約十五度，多雲有陣雨，風勢逐漸增強。而受冷鋒相關的強烈東北季候風影響，周四及周五早上市區氣溫僅十三度，新界區再低一、兩度，料至周末季候風稍緩和，廣東沿岸日間氣溫才會回升。今年寒冷天氣日數料偏少陳說，即使香港受拉尼娜現象影響，但全球暖化下，冬天溫度會由正常至偏低，變成正常至偏高；他預計今年寒冷天氣日數會處正常至偏少水平，即九至十七日或更少。面對寒流襲港，長者安居協會行政總裁王虹虹提醒長者，準備好禦寒衣物和暖爐、多喝暖水、保持家居空氣流通，但不應穿著過份厚重的衣物。她透露，以協會旗下「一線通平安鐘」用戶為例，在寒冷或酷熱天氣警告下，每月約有三千宗緊急送院求助個案；而氣溫驟降下，長者多因痛症、氣促及跌倒而向協會求助。她說，氣溫驟降或影響長者氣管健康，特別是有長期胸肺疾病的人士，呼籲若在未來數日感不適要及早求醫。就本港踏入流感高峰期，她特別提到「平安鐘」用戶因出現流感徵狀而求助的個案，自九月起按月增一成，至十一月已超過一千五百人求助。她說，同時感染新冠病毒及流感的死亡率比正常人高出六倍，呼籲民眾不能掉以輕心，尤其長者應盡快接種至少三劑新冠疫苗及流感針。氣溫驟降長者易中風此外，氣溫驟降會增加長者中風風險。家庭醫生關嘉美回應本報指，寒冷天氣下，人體皮膚血管會收縮以讓身體保暖，同時拉高血壓，增加心臟和腦部血管負荷；長者本身如有高血壓、心臟病等長期病患，誘發中風機率隨之增加。她提醒長者在冬天不要沖太熱的熱水涼，因為他們較難適應出浴前後的體溫變化，一冷一熱易令讓血壓不穩定，故建議在浴室使用暖氣。