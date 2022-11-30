租約年期減４年條款增多 香港外國記者會獲批續租

近年捲入政治爭議的香港外國記者會（Foreign Correspondents' Club），租約明年一月一日到期，會方早前向政府提出續租。《星島日報》獲悉政府已拍板讓FCC續租，但租期由以往的七年，減至三年左右，並加入須遵守國家安全法例等條款。



外國記者會位於中環下亞厘畢道二號，屬政府物業，現為一級歷史建築。外國記者會於一九八二年進駐現址，現時每月繳交約六十萬元租金，租約由政府產業署訂立，由二○一六年一月二日開始，至二○二三年一月一日屆滿，為期七年。



消息指政府近日已拍板讓FCC續租，租期由以往的七年減至三年左右。消息人士指，現時租用政府物業均會加入遵守香港法例的條款，包括有關維護國家安全的法例。政府發言人表示，香港外國記者會向政府提出續租要求，政府經仔細考慮後，已向香港外國記者會提出以市值租金向其批出為期三年固定期的新租約，由二三年一月二日起生效。續約年期符合政府把所有經政府產業署出租歷史建築物的租約年期，定為不多於三年的新政策。一方面可令這些歷史建築的運用有一定靈活性，更好配合政府不同時期的政策和目標；另一方面，一個三年的租約期亦應可讓租客有一段合適的時間，就其營運作出安排。

建制派曾要求收回會址



外國記者會近年屢被建制派批評，最爭議事件莫過於一八年邀請「香港民族黨」陳浩天演講，當時建制派要求政府收回會址。政府之後公開FCC租約，列明政府有權為改善香港或其他公共目的，終止租約。



《香港國安法》實施後，外國記者會趨向低調，今年五月暫停舉辦「人權新聞獎」；現任主席瑞凱德上月向會員發郵件，稱對FCC續約非常樂觀。