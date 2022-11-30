﻿疾控局認防疫不精確﻿﻿ 設專班治「層層加碼」 ﻿

內地新冠疫情升溫，多個城市上周末有民眾示威，抗議當局過度防疫。國家疾控局昨天指，部份地方為盡快控疫，出現層層加碼的行為，動不動就「靜默」，承認防疫不精確，對群眾生活影響較大，因此已在各地成立整治層層加碼工作專班，積極有效回應群眾的問題。



內地新增三萬八千宗本土感染病例，較前日逾四萬宗稍為回落。廣東、北京、上海及重慶等省市疫情持續升溫，其中北京新增四千三百八十六宗病例，較前日再多約四百宗；廣東省及重慶則分別逾八千宗，其中廣東省近九成病例來自廣州市。此外，上海新增一百七十八宗本土感染個案。



國家疾控局指，當前全國疫情總體呈較快發展態勢，部份地方為盡快控制疫情，出現層層加碼的行為：包括隨意擴大管控區域和人員範圍、一封了之；部份封控後長時間不解封；部份地方未經批准，動不動就「靜默」。強調近期群眾反映的問題，主要不是針對疫情防控本身，而是集中在防控措施簡單化、層層加碼、一刀切、忽視群眾訴求等方面。局方強調，防控措施不精準，對群眾生活影響較大，與國家政策不符；長期封控亦極大影響正常生活，必須避免。為此，各地成立整治層層加碼工作專班，對各地網民及人民群眾反映的問題，積極有效地回應。



國務院聯防聯控機制又要求各地成立工作專班，加快提升八十歲以上人群的接種率，降低老年人感染新冠後發生重症甚至死亡的風險。此外，多名網友發文指，蘭州大學外國語學院副教授段曉紅，疑似在方艙隔離回家後墮樓身亡。校方回應指，已看到相關資訊，但不清楚具體情況。

多地示威者被公安調查



另外，外電報道，有示威者被公安接觸，要求到派出所提交書面記錄；有舉白紙示威的大學生被校方查問。上海、北京等地據報有公安截查民眾的手機，如發現VPN等翻牆軟件，會記錄身份證等資料。昨晚網傳深圳華强北等地有大批警車停泊。此外，多間院校以避疫為由，安排學生返鄉，部份教學轉為線上。