旺角男子背部後腦中刀 送院搶救不治

旺角海富苑海欣閣昨午六時許有居民報警，指聽到有人大聲叫救命，其後發現樓上走廊有男子背部後腦中刀浴血昏迷，送院搶救後不治。



未幾警方再接到上址一單位另一男子報案，指自己「殺咗人」。警方消防到場後發現有人於該單位外危坐，警員召談判專家到場協助，消防也張開氣墊並派遣「飛將軍」救援；「飛將軍」最後成功游繩至涉事單位，將男子救回屋內，被送院治理，現場消息指他曾被淋潑通渠水。據悉，肇事單位有一對父子居住。