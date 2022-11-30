信任新一代 承傳知識和經驗 由年輕人打造的太古地產白色聖誕市集

■聖誕市集以邁向零廢為目標， 從策劃到設計細節均配合公司履行環保的承諾。

時代高速發展，年輕人面對各式各樣的挑戰，必須裝備自己，以鍛鍊到國際視野、良好三文兩語能力，以及跨界別執行力；雖然坊間有不少企業或機構願意作出扶持，但真正如太古地產有完整規劃帶領和培育年輕人成長，卻鳳毛麟角。最近太古地產推出白色聖誕市集，就改由八位來自香港本地不同大學的學生，由他們擔大旗，花了半年時間籌備，建構這項充滿節日氣氛的大型活動，透過承傳，推動新一代年輕人進步。制定分工崗位 前輩傾囊相授知識本身修讀翻譯系的Nokman說，很感謝太古地產能夠提供一個為青年人而設的平台：「今次好難得能夠參與白色聖誕市集的籌劃項目，太古地產提供很多資源予我們，各同事及管理層都會好用心聆聽我們的意見，就算想法和意見十分天馬行空，都耐性地去講解提點，以及最重要肯讓我們去嘗試，即使失敗了也是個寶貴的學習過程。」Nokman說，團隊8位學生來自不同大學學系，在了解各自專長後分工合作，如環保學系的同學專注可持續發展的部份，我對設計有興趣，便負責市集的設計工作，能夠有機會嘗試本身學科少接觸的層面，實在好難得。」至於選修環境學的Yuvina亦衷心感謝太古地產願意為團隊提供一趟「難忘旅程」︰「我在大學期間主修環境學，今次參與白色聖誕市集除了可以讓我嘗試應用所學，同時間有機會學習跨科內容如marketing 、設計等等，是意想不到的學習機會。此外，在實習過程中，我們學會如何與不同工作部門協調和溝通、如何利用社交媒體發佈消息、如何解難和提交報告等等，對未來工作會有很大的幫助。」兩位同學續稱，太古地產團隊一直從旁輔助他們，在整個為期六個月的籌備過程中無私地不斷將經驗和實用知識傳授，令他們獲益良多，教他們非常珍惜機會，用心學習，到今日白色聖誕市集順利舉行，感到無比的成功感。讓青年人展現創新和才能太古地產表示，作為植根香港的發展商，明白到培育本地青年對持續發展的重要性，因此「青年展能」成為太古地產社區計劃其中重要一環，透過信任、知識和經驗，去促進青年成長發展。當中太古地產的年度節慶活動白色聖誕市集，過去三年均由太古地產Placemaking Academy（SPPA）的學員主導設計籌劃。這個為期六個月的實習生計劃，每年獲超過100名香港的大學生報名，勝出隊伍可實踐構思和親自策劃年度節慶慈善社區活動「白色聖誕市集」。在實習期內，業界領袖和公司管理人員會透過引導構思、指導、在職培訓等方式，教授學生不同技能和知識。今年的白色聖誕市集是第四年由SPPA學生主力策劃，將以聖誕花園為主題，利用環保物料包括國泰航空的舊員工制服及太古酒店的舊床單等，創作出一個擁有5,000朵再造聖誕花的夢幻花園，預計一連四天活動可以吸引數以萬計的市民參加，對SPPA學生而言絕對是寶貴的學習經驗，未來投身職場有重大的益處。想一睹由香港青年親自創作的白色聖誕市集，記得到太古坊糖廠街捧場啦。太古地產白色聖誕市集日期︰12月1日至4日地址︰鰂魚涌太古城糖廠街及多盛大廈及電訊盈科中心一樓辦公室大堂