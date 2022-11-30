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美股中段升５１點

2022-11-30 列印
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美股反覆，杜指中段報三三九○○點，升五十一點；納指則報一一○七五點，升二十五點。滙控美國預託證券價格見四十八點一港元，升一點八五港元；騰訊則見二百八十五點○一港元，跌零點七九港元。
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