田北辰:更安全穩定 可增班次 港鐵信號系統延遲一兩年更新

為了更新及提升資產，港鐵一五年投放資源更新市區線信號系統。港鐵透露，信號系統更新工程複雜，各線工程均須延遲一至兩年才完成。立法會議員田北辰認為，新時間表可以接受，又指新系統可以加密約一成班次，且允許列車長手動慢駛，較舊信號系統更安全可靠。



由一五年起港鐵分階段更新市區線信號系統。港鐵交給立法會的文件指，一九年荃灣線新信號系統試車事故之後，一直全力檢查軟件和修正，然工作涉及範圍甚廣，技術複雜較預期大，工作進度落後。至於何時完成，港鐵料荃灣線於二五至二六年投入服務。港島線料二六至二七年完成；觀塘線為二七至二八年；最遲的將軍澳線，為二八至二九年，各線較原先預期推遲一至兩年。



新信號系統原訂設三套電腦系統，即正、副系統之外，再設一套備用系統，但荃灣線試車事故後，機電署調查報告指系統過於複雜。港鐵承認檢查和修正技術複雜較預期大，故改為採用承辦商的「核心標準產品及配置」，包括信號系統的關鍵功能，如安全防護保障設計、列車運作、班次安排及密度、遇事時的主要修復程序，以及乘客資訊系統等，原本特設的備用電腦則棄用。



立法會議員田北辰對本報表示，早前港鐵測試新系統軟件，採用許多為港鐵特製的功能，但這些功能沒廣泛使用，難以找到獨立專家審批，最終方案不獲政府批准。他透露，曾向特首李家超及運輸及物流局局長林世雄建議，應使用新系統軟件的標準配置，並減少特製成份，最終促成現時的修訂方案。

系統各部獨立 遇事不會即崩潰



田接受港鐵的更新時間表，強調如轉用最新系統，將來可加密約一成班次。同時，新系統各部份獨立，就算其中一環出現意外，系統不會立刻崩潰，車長可轉為手動慢駛，較舊系統更安全穩定。



鐵路運輸專業人員協會主席張年生說，舊系統採用「固定區間」，確保列車行車安全距離，新系統改用「移動區間」技術，大大縮短列車間的安全距離，從而增加班次。



此外，新系統不再用路軌發射信號，改用WIFI，能承載更多數據；且採用新一代運作更快更穩定。



張說，舊系統技術老舊，即使九十年代曾升級，比不上全新技術的新系統。現時港鐵採用標準配置，全球多國通用，安全性毋庸置疑。他強調信號系統工程非常複雜，「一定要穩陣」。