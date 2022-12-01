前國家主席享年96歲 江澤民逝世

■中央發出「告全黨全軍全國各族人民書」，形容江澤民是中國共產黨、解放軍、中國各族人民公認享有崇高威望的卓越領導人。

前國家主席江澤民昨午在上海病逝，享年九十六歲。中央發出「告全黨全軍全國各族人民書」，形容江澤民是中國共產黨、解放軍、中國各族人民公認享有崇高威望的卓越領導人，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，中共第三代中央領導集體核心，「三個代表」重要思想的主要創立者，又指江澤民堅持「和平統一、一國兩制」的方針，實現香港、澳門順利回歸，其逝世對全國是不可估量的損失。北京天安門、新華門、人民大會堂等昨日起下半旗致哀。國家主席習近平昨天會見外賓時表示，沉痛悼念江澤民同志，將化悲痛為力量，按照中共二十大的部署，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。習近平在人民大會堂與到訪的老撾國家主席通倫會談，習近平首先談到江澤民逝世，指江澤民是黨、軍隊和各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，中國共產黨第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者。對其逝世沉痛悼念。新華社昨午約四時半公佈江澤民的死訊，中共中央委員會、國務院等發出「告全黨全軍全國各族人民書」，指江澤民因患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，昨午十二時十三分在上海逝世，享年九十六歲。江澤民在二〇〇〇年首次提出「三個代表」重要思想，要求中國共產黨要始終代表中國先進社會生產力的發展要求、始終代表中國先進文化的前進方向、始終代表中國最廣大人民的根本利益。通報指，一定要努力學習「三個代表」重要思想，學習江澤民的革命精神及革命風範，學習他解決新問題的科學態度和創造精神，為中國建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國而團結奮鬥。通報指，在一九八九年春夏之交，中國發生嚴重政治風波，江澤民擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、維護人民根本利益的正確決策，緊緊依靠廣大黨員、幹部、群眾，有力維護上海穩定。上世紀八十年代末九十年代初，國際國內發生嚴重政治風波，世界社會主義出現嚴重曲折，中國社會主義事業發展面臨空前巨大的困難和壓力。江澤民帶領中共中央領導集體維護國家獨立、尊嚴、安全、穩定，毫不動搖堅持經濟建設、堅持改革開放，捍衛了中國特色社會主義，打開中國改革開放和社會主義現代化建設新局面。白血病合併多臟器功能衰竭通報表示，江澤民堅持「和平統一、一國兩制」的方針，實現香港、澳門順利回歸，堅持獨立自主的和平外交政策，打開外交工作嶄新局面。通報強調，江澤民逝世對全國是不可估量的損失，中共中央號召全黨全軍全國各族人民，化悲痛為力量，繼承江澤民同志遺志，以實際行動表達悼念。最後通報形容江澤民永垂不朽。死訊公佈後，新華社、中央電視台等官媒網站轉為黑白色，央視新聞在傍晚六點播出江澤民的黑白照，長約一分鐘，其後讀出死訊。中共總書記習近平會擔任江澤民治喪委員會主任委員，總理李克強、政治局全體常委等擔任委員。治喪委員會表示，北京天安門、新華門、人民大會堂等下半旗致哀，直至追悼大會舉行之日止。按照慣例，當局不邀請外國政府、政黨，及友好人士派代表團或代表到中國參加悼念活動。