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正向教育　由家長做起｜「童真同心照未來」家長教育短片創作比賽頒獎典禮

2022-12-01 列印
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教育局於今年1月至8月舉辦「童真同心照未來」家長教育短片創作比賽，以宣揚培育子女的正確方法和態度。頒獎典禮於11月26日假九龍塘教育服務中心舉行，並由教育局局長蔡若蓮博士擔任主禮嘉賓。典禮當日，嘉賓向小學組、中學組、公開組及親子組得獎者頒發各個獎項。

得獎名單及詳情：http://bit.ly/3ion0Lb
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