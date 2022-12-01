﻿江澤民精通多國語言 ﻿﻿各國元首中傳為佳話﻿

江澤民是中共領導人中多才多藝的代表人物，他喜歡唱歌、古典音樂、游泳，亦擅長彈琴詠詩。他個人亦精通多種外語，經常在國際正式場合用英文、俄文、日文等與外國政要交談，談笑風生，受到外國領袖歡迎。



有指江澤民懂得英文、俄文、羅馬尼亞文，還粗略會德語和日語。據悉，他曾向美國聽眾背誦林肯的演講，又曾在公開場合背誦《哈姆雷特》中的片段和《西風頌》詩句。

以英語主持大型國際會議



〇一年十月，江澤民以中國輪值國主席的身份，用英文主持亞太經合組纖峰會並用英文發表長篇演講，這是中國元首史上首次用英語主持大型國際會議。〇二年，時任俄羅斯總統普京曾指江澤民多才多藝，在各國元首中傳為佳話，又指江澤民不僅能嫻熟地駕馭俄文，還能夠用英語和意大利語唱歌，自己「遠遠不如」。



據新華社報道，江澤民一生鍾愛西方古典音樂，其音樂天份在小學時就顯露。每年參加機關內部的節慶聯歡活動，或是同學好友的聚會，他經常登台「露一手」，或引吭高歌，用意大利語唱《我的太陽》或拉二胡，唱一段韻味十足的京劇，總能博得陣陣喝采聲。

興趣廣泛 擅彈琴詠詩



〇一年十二月第七次中華全國文學藝術工作者代表大會上，李雙江等一些歌唱家演唱《畢業歌》，他們邀請與會的江澤民等領導人一起歌唱，江澤民七情上面，熱情洋溢地指揮胡錦濤、溫家寶、曾慶紅、李長春、丁關根等人和歌唱家一道演唱《畢業歌》，「同學們，大家起來，擔負起天下的興亡！」氣氛熱烈，相關視頻至今仍熱傳。



據悉，江澤民琴、棋、書、畫皆精，擅長賦詩作詞，有很深書法造詣，其嗓音洪亮，亦擅長彈鋼琴外，還會吹笛子等樂器。