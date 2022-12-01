■指香港記者「太簡單，有時顯得無知」。

■亞視曾於二○一一年誤報江澤民死訊。

江澤民擔任國家主席期間四度訪港，包括出席香港主權移交儀式、回歸慶典及論壇。江澤民給港人留下最深刻的印象，是被香港記者問及中央是否「欽點」董建華連任特首時，他大發雷霆，罵記者"too simple, sometimes naive"（太簡單，有時顯得天真）。江澤民頭兩次訪港，分別為九七香港主權移交儀式和九八年回歸一周年慶典，第三、四次分別為○一年參加「財富」全球論壇及○二年出席回歸五周年慶典。他曾指香港問題在「腦子裏佔很大位置」，下定決心解決。他在八九年上任國家主席之初，會見工商界代表時提出「井水不犯河水」論，指兩地應互不干預。回歸後，中國政府強調恪守不干預特區政府自治範圍內的事務，江澤民更多次強調保持香港社會穩定的重要。二○○○年十月二十七日，董建華上京述職獲江澤民接見，有記者問：「董先生連任，好不好？」江澤民得意地用粵語回答說：「好呀！」當時任有線電視記者的張寶華追問：「你這麼早說支持董先生連任，會不會令人覺得欽點或內定？」他氣得離座，走到採訪區前大發雷霆，強調一切要按照《基本法》及選舉法，指若他以無可奉告回答董建華連任的問題，記者會不高興。他指香港「新聞界還是要學習」，雖熟悉西方理論，但「太年輕」，又指著名美國記者華萊士比港記「不知高到哪裏去」，跟他談笑風生」然後說：「你們比西方記者跑得快，問來問去的問題呀，too simple, sometimes naive。」亞視曾誤報死訊二○一一年七月六日，亞洲電視將台標顏色轉為灰色，在《六點鐘新聞》誤傳江澤民死訊。翌日，包括新華社等多間官媒都指江澤民死訊是純屬謠言，中聯辦亦開腔批評亞視新聞嚴重違反新聞職業操守，表示極大憤慨，同日亞視致歉。事後，廣管局裁定亞視違反《電視節目守則》，罰款三十萬元，亞視高級副總裁（新聞及公共事務）梁家榮及副總裁譚衛兒雙雙辭職。