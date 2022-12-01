內地單日新增三點七萬宗本土病例，在疫情嚴重的廣州海珠區，網傳當地民眾不滿封控，與防暴警察衝突，警方疑一度發射催淚彈驅散人群，多人被捕。廣州市其後宣佈解封大部份區域。此外，由於廣州高校提前放假，大批返鄉的大學生通宵滯留地鐵站。內地單日新增逾三點七萬宗本土個案，較前一日稍為減少，其中廣東新增八千七百五十四宗病例，其中有八成八來自廣州；北京新增四千五百二十二宗本土感染。近日多地民眾示威抗議當局過度防疫，據推特多段視頻，前晚十一點廣州海珠區後滘有手持盾牌的防暴警察與民眾對峙，民眾扔玻璃瓶等物品，警察持盾牌推進驅散。其中一段視頻還顯示，現場有火光和爆炸聲，隨後出現白色煙霧，疑是警察向聚集的人群發射催淚彈。此外，多名男子其後被警方拘捕。廣州市政府其後宣佈，各區正調整疫情防控措施，要求科學精準劃定高風險區，符合解封條件的要及時解封；包括番禺、荔灣、從化和天河區，即時解除疫情防控臨時管控區，實行低風險區管理措施。此外，廣州高校前日宣佈提前放假，要求學生返鄉。廣州南站近日則有大批旅客滯留，站外大排長龍，入夜後仍有不少旅客通宵席地而睡，其中不少是外省學生。上周末上海的示威中，有BBC及路透社記者一度被警方扣留。BBC其後表示，記者曾被毆打。英國外交部就事件傳召中國駐英大使鄭澤光。鄭澤光發聲明批評，毆打記者的指控是歪曲事實、惡意詆毀，強調中方絕不接受無理指責，重申涉事記者一直未向警方表明身份，並且拒絕配合執法行動，於是警方將他強制帶離，其後讓他離開。