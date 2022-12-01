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日報新聞 > 港聞

露營車套票騙案增

2022-12-01 列印
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Glamping（豪華露營）成為新興活動 ，有不法份子覷準機會騙財。警方指單在十一月，已有逾二十宗關於露營車套票的網購騙案，平均損失三千元，成為今期「中伏」大熱。

警方提醒市民，一般豪華露營的營運者均設有網頁，讓客戶在線上查詢可預訂日期和價錢，建議市民到有關網頁了解詳程，及透過官方渠道或認可分銷商購買套票產品。
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