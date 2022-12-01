情侶港鐵摸胸自拍 片段惹網民熱議

一對情侶在港鐵站月台公然猥褻，自拍摸胸的纏綿片段，影片在網上瘋傳，惹來網民熱烈關注。



瘋傳的影片共有兩段，其中一段影片在港鐵站月台拍攝，從畫面所見拍攝地點疑似在港鐵何文田站的月台。至於另一段影片，則為二人在晚間的街上拍攝。根據法例，在公眾地方進行猥褻暴露行為，已涉嫌觸犯《刑事罪行條例》，刑罰最高可罰款二千元及監禁六個月。