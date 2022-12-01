外匯基金首3季勁蝕2655億

全球經濟波動股市下挫，外匯基金第三季錄得投資虧損一千零一億元，累計首三季則蝕二千六百五十五億元。金管局總裁余偉文形容今年股債匯都下跌，在環球市場「無險可避」，今年全年外匯基金投資難免出現虧損，預測本港經濟明年仍須面對困難。



外匯基金第三季所有投資項目均「見紅」，其中香港股票投資蝕二百七十三億元，債券及外匯的投資虧損按季擴大，其中外匯投資蝕逾三百億元。



受惠環球資產市場憧憬美國放慢加息步伐，資產估值有一定程度回升，但仍要視乎未來一個月資產市場表現；余偉文預期，外匯基金第四季投資表現將有改善，但全年難免「見紅」。



在立法會財經事務委員會會議上，有議員關注有外國著名對沖基金高調唱淡港元，衝擊聯繫匯率制度，余偉文強調金管局有資源、有決心維繫港元穩定，沒有計劃改變制度。