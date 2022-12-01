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日報新聞 > 港聞

李慧琼快測呈陽性

2022-12-01 列印
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再有政界人士染疫，民建聯主席李慧琼（見圖）的新冠快速測試呈陽性。她前日報名參選港區人大代表，到位於上環的工作辦公室遞交報名表。另外，本港疫情回升，昨日新增八千八百一十宗確診，較前日上升逾一成半。

新增個案中包括六百五十七宗輸入個案，多十六人死亡。共二十間院舍出現個案，二十七名院友及職員確診。
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