重量級嘉賓分享真知灼見 香港國際財經台首播

■第二集由林世豪（左）及主持陳曉峰（右）暢談米的文化。

深入淺出分享分析社會各界成功人士的奮鬥史與精闢見解，能帶來啟示及靈感。免費電視76台香港國際財經台於年初首推的訪談節目Friday Beyond Spotlights，反應熱烈，口碑載道，現應觀眾要求，推出第二季節目於本週五（十二月二日）晚上八點半首播，由曾安業、胡曉明及陳曉峰領銜主持。曾安業指出，每集嘉賓來自各界精英，與大家分享其多采多姿的經驗、見解與生活點滴，並暢談古今中外，題目涵括時事、工商經貿、及文化教育等範疇。年初首季節目嘉賓叱吒風雲，由全國政協副主席、前特首梁振英揭開帷幕；其他嘉賓包括陳智思、鄭若驊、譚惠珠、莫樹錦、查毅超、華安雅、盛智文、江樂士與歐陽杞浚。他們暢談闡釋的話題涵括：商界可如何利用香港作為中國特別行政區的獨特地位設立亞太區總部、普通法所提供的保障與穩定性、大灣區的龐大發展商機、香港的醫療研發佳績、文化界的蓬勃發展及元宇宙商機等，內容字字珠璣、發人深省。胡曉明指出，節目資訊豐茂外，亦備輕鬆一面。例如每集嘉賓都會分享他們一件珍藏物件，通常都牽涉動人故事；他們又要接受主持人在六十秒內的炮彈式發問，即問即答，無猶疑或保留餘地。最後，他們亦要為年青人提出金石良言的忠告，意義深長。陳曉峰表示，訪談嘉賓分享領域知識及好品德就是成就事業的大道理，發放正能量，促進天下太平，相互了解與包容，有助捕捉良機，製造雙贏局面，同時讓世界各地增強對以香港為亞太區總部的好處。陳曉峰指出，嘉賓分享他們的智慧、情懷與堅毅，正好代表香港人引以為傲的「獅子山精神」。Friday Beyond Spotlights第二季即將於本週五晚上八時半首播，並於週日上午十時半重播。首集嘉賓是香港故宮博物院主席譚允芝，她會闡釋香港早已擺脫「文化沙漠」稱號的因由。下週第二集則由林世豪為大家暢談米的文化及米業的知識，絕對不容錯過。要參閱第一、二季的嘉賓陣容，可上網https://youtu.be/GpODswVXAcc