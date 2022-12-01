簡約公屋擬建逾10層 須配備電梯成本增加

外界質疑簡約公屋的造價較傳統公屋貴，房屋局局長何永賢昨指簡約公屋與過渡性房屋價錢相若，而屯門兩幅地皮面積較小，計劃興建逾十層，要配備電梯等，令成本增加。



何永賢指價錢不是簡單的除數，不是總數除單位就等於每個單位的數目，「不要忘記簡約公屋有很多地塊希望用盡，興建高些，十六至十八層，興建到高層時，當然需要配置電梯或結構方面，需要承托高層風力等，也要加固。」



首批四幅簡約公屋選址都在新界區，分別位於屯門、元朗及上水，何永賢說正物色其他市區地，如市民認為很遠，當局會考慮改善交通配套。她指若樓層不多，如蓮塘尾項目預料一年幾就可建成，樓層較高的就要兩年多時間。