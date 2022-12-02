新冠流感夾擊 4童中招危重

新冠病毒活躍起來，單日確診人數升破逾一萬人，重回九月水平，加上流感夾擊，四童中招危重，其中一名五歲男童確診後出現腦水腫。

單日確診再破萬宗



本港單日新增一萬○一百三十七宗確診個案，輸入個案佔六百〇六宗，多十五名患者離世。再有染疫兒童重症，一名五歲男童本周一快測陽性，曾入大埔那打素醫院急症室，後轉送威院兒科深切治療部，他出現腦水腫；男童上月中打了首針復必泰。



另一名長期病患十二歲兒童，上月底發燒送到威院急症室求醫，情況一度嚴重，要入住兒科深切治療部，現時情況穩定。此外，昨早一名二十二個月大確診男童因發燒三天，曾向私家醫院求診，心臟一度停頓，後轉送伊院，其病因需進一步了解。



此外，本港正踏入流感高峰期。伊院前日接收一名三歲感染甲型流感男童，其情況持續轉差，需使用呼吸機及強心藥，昨早轉送至兒童醫院深切治療部，情況仍危殆。醫管局指，他接種了流感針，但感染與接種時間距離較短，或未及產生足夠抗體。醫管局呼籲家長盡快帶子女接種新冠及流感疫苗，以防兩種病毒夾擊。