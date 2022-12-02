習近平等機場迎靈 江澤民追悼會12‧6舉行

昨午十二時多，起靈儀式在上海華東醫院告別室舉行。治喪委員會辦公室成員、上海市負責人員、江澤民家人和生前友好、醫護等向江澤民遺體告別，並護送靈柩到上海虹橋機場，沿途有群眾送行。近下午四時，護送靈柩專機降落在北京西郊機場。機場國旗半 垂，氣氛莊嚴，黑底白字橫幅上寫有「江澤民同志永垂不朽」、「江澤民同志永遠活在我們心中」。習近平等領導向江澤民靈柩三鞠躬，並目送靈柩上靈車。夫人彭麗媛亦有出席。之後，治喪委員會辦公室成員和江澤民家人護送靈柩前往停靈處。
中央領導向江靈柩三鞠躬
北京天安門廣場的升旗禮昨早七時十分舉行，國歌奏播後，升旗手將國旗升起到頂端後再下半旗。此外，國家領導人居住的中南海正門新華門、人民大會堂、外交部大樓亦下半旗致哀。新華社指，以上地點下半旗致哀至江澤民追悼大會舉行之日。長安街一帶的酒店、商場下半旗。治喪委員會宣佈，追悼大會本月六日上午十時在北京人民大會堂舉行，屆時有直播，當天全國和中國駐外使領館及其他駐外機構需下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。委員會又宣佈，不會舉行遺體告別儀式。
有北京市民說，江澤民對國家極有卓越貢獻，對其逝世感到極大悲痛。
亦有市民指，自懂事以來，聽得最多的就是江澤民主席，十分尊敬歷任領導人。在江老家江蘇揚州東圈門舊居，前晚起不少揚州市民在門外獻花，白菊花放滿故居外圍。