習近平等機場迎靈 江澤民追悼會12‧6舉行

■習近平等黨和國家領導同志到機場迎靈。

■江澤民靈柩移抵北京，習近平等到機場迎靈。

■習近平和夫人彭麗媛佩白花、戴黑紗。

■江澤民遺體蓋上中共黨旗。

■遺孀王冶坪坐着輪椅送別。

前國家主席江澤民前日在上海病逝，玻璃靈柩昨午由專機移抵北京，國家主席習近平、總理李克強，以及栗戰書、汪洋等領導人胸佩白花、臂戴黑紗到北京西郊機場迎靈；北京多個政府機構下半旗誌哀。官方公佈「江澤民同志治喪委員會」公告，宣佈十二月六日上午十時在北京人民大會堂隆重舉行追悼大會，不舉行遺體告別儀式。據悉，江澤民靈柩抵京後停放於解放軍（三○一）總醫院，將於五日在八寶山革命公墓火化。昨午十二時多，起靈儀式在上海華東醫院告別室舉行。治喪委員會辦公室成員、上海市負責人員、江澤民家人和生前友好、醫護等向江澤民遺體告別，並護送靈柩到上海虹橋機場，沿途有群眾送行。近下午四時，護送靈柩專機降落在北京西郊機場。機場國旗半 垂，氣氛莊嚴，黑底白字橫幅上寫有「江澤民同志永垂不朽」、「江澤民同志永遠活在我們心中」。習近平等領導向江澤民靈柩三鞠躬，並目送靈柩上靈車。夫人彭麗媛亦有出席。之後，治喪委員會辦公室成員和江澤民家人護送靈柩前往停靈處。中央領導向江靈柩三鞠躬北京天安門廣場的升旗禮昨早七時十分舉行，國歌奏播後，升旗手將國旗升起到頂端後再下半旗。此外，國家領導人居住的中南海正門新華門、人民大會堂、外交部大樓亦下半旗致哀。新華社指，以上地點下半旗致哀至江澤民追悼大會舉行之日。長安街一帶的酒店、商場下半旗。治喪委員會宣佈，追悼大會本月六日上午十時在北京人民大會堂舉行，屆時有直播，當天全國和中國駐外使領館及其他駐外機構需下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。委員會又宣佈，不會舉行遺體告別儀式。有北京市民說，江澤民對國家極有卓越貢獻，對其逝世感到極大悲痛。亦有市民指，自懂事以來，聽得最多的就是江澤民主席，十分尊敬歷任領導人。在江老家江蘇揚州東圈門舊居，前晚起不少揚州市民在門外獻花，白菊花放滿故居外圍。