中聯辦設靈堂各界弔唁江澤民

前國家主席江澤民周三在上海病逝，享年九十六歲，中聯辦、特區政府主要建築物、立法會、司法機構等昨日下半旗悼念。中聯辦設靈堂供各界弔唁，行政長官李家超、全國政協副主席梁振英、中聯辦主任駱惠寧、前行政長官林鄭月娥等多名政要到場致三鞠躬。李家超說，謹代表香港特區表達對江澤民的無比崇敬和深切悼念之情。

李家超代表特區深切悼念

中聯辦設靈堂供各界弔唁，靈堂中央掛上寫有「沉痛悼念江澤民同志」的橫幅，下方掛有江澤民遺像，台上擺放九個白色花圈。李家超、梁振英、駱惠寧、林鄭月娥、駐港國安公署署長鄭雁雄、全國人大常委譚耀宗等人，與中央駐港機構負責人，特區政府司局級官員、行政會議及立法會議員、駐港解放軍代表等昨午先後到場，向江澤民的遺像致三鞠躬。全國政協副主席董建華委託親屬到中聯辦獻上花圈；而李家超、梁振英、曾蔭權及林鄭月娥，亦有致送花牌。

李家超其後面書發文，指自己前往弔唁，謹代表香港特區表達對江澤民的無比崇敬和深切悼念之情。梁振英在面書上載「香港明天更好」的題字，形容江澤民在九七年六月為香港題字，表達對香港的期許和囑託，叮囑大家一定要團結奮鬥。譚耀宗弔唁後說，自己懷着沉痛的心情前來悼念，因江澤民對香港非常支持及關心，其出席九七年交接儀式發表講話，對港人深受鼓舞。中聯辦外亦設有弔唁處及花壇，大批市民排隊獻上白花，並留言悼念。



此外，澳門政府總部、立法會、各級法院及中央駐澳機構等下半旗致哀。澳門中聯辦亦設靈堂供澳門各界弔唁江澤民，行政長官賀一誠、全國政協副主席何厚鏵、澳門中聯辦主任鄭新聰、前行政長官崔世安等到場鞠躬弔唁。