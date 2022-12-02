聯合國安理會 全體起立致哀

聯合國安理會舉行核不擴散問題會議前，全體代表起立向江澤民致哀。聯合國秘書長古特雷斯、多國政要，包括俄羅斯總統普京、日本首相岸田文雄等都為江澤民致哀，並讚揚江澤民的貢獻。



古特雷斯發聲明悼念江澤民，並代表聯合國向江澤民家人、中國政府及民眾表達慰問。他稱讚江澤民推動國際參與，中國在他執政時，經濟持續發展，並成功加入世界貿易組織。曾任葡萄牙總理的古特雷斯又指不會忘記江澤民的熱情和開放，其合作促使澳門回歸中國時的政權順利交接。



普京就江澤民離世向國家主席習近平發唁電，他讚揚江澤民是傑出的政治家，又形容江澤民是俄羅斯的忠實朋友，為俄中關係發展作出寶貴貢獻。岸田文雄亦向習近平及總理李克強發唁電，指對江澤民離世深感悲痛，並讚揚他推進改革開放，為中日關係發揮重要作用。

