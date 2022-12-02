SmarTone夥拍The Point 每$2賺1分The Point積分

■藝人阿正與拍擋Elsie即場大玩掃貨贏積分遊戲，合共贏了50萬The Point積分。

SmarTone今日宣佈與新地集團的綜合會員計劃The Point合作，即日起所有SmarTone客戶的合資格消費，均可自動賺取The Point積分，每$2可賺取1 The Point積分。為推廣今次結盟，SmarTone由即日起至12月31日推出「額外3億分獎賞等你賺」優惠，所有客戶於SmarTone門市及網上商店消費，除每$2即賺1 The Point積分外，選用流動通訊服務、Home 5G寬頻、漫遊服務、增值服務、光纖寬頻及家+電話，以及選購手機和配件等都可以賺取額外積分。於記者會上，藝人阿正與拍擋Elsie即場大玩掃貨贏積分遊戲。兩人在30秒內合共贏了50萬The Point積分。當中選用2個Home 5G寬頻服務計劃即可獲額外30萬The Point積分，上台選用指定5G月費計劃，亦可獲額外10萬 The Point積分。推限時「額外3億分獎賞等你賺」SmarTone副行政總裁譚樂文表示，SmarTone今次與The Point合作是一個重大里程碑，「SmarTone一向以客為先，客戶從現在起在消費時除了原有SmarTone Plus的禮遇外，還可享有每$2獲得1 The Point積分，於12月內消費，更可分享額外3億積分，換領更多禮品。我們相信今次與The Point合作，可以進一步提升客戶體驗，鞏固我們的市場領導地位。」The Point行政總裁吳秀美認為，SmarTone進一步加強與The Point合作，彰顯The Point作為新地集團核心會員計劃的重要性，亦可增強協同效益，為顧客以至集團各項業務創造更多價值。SmarTone客戶即日起透過SmarTone CARE應用程式，便可一步登記成為The Point會員，再綁定帳戶便可自動賺分。至於已綁定The Point帳戶的SmarTone客戶，即日起至12月31選購指定手機及配件可享低至五三折優惠。客戶於25個指定新地商場超過2,000個商戶首度消費$100或以上並成功登記積分，可獲1萬The Point積分。有關「額外3億分獎賞等你賺」優惠詳情，請登入www.smartone.com。