3.1萬人預約打二價疫苗 楊何蓓茵：接種點充足

由昨日起，十二歲或以上合資格人士可接種復必泰二價疫苗作為第四針加強劑。公務員事務局局長楊何蓓茵到中大醫院社區疫苗接種中心視察接種情況，她指至今約三萬一千二百人預約接種復必泰二價疫苗，多個接種點的接種名額仍非常充足，提醒公衆尤其長者，只有按時接種適當劑量的疫苗，才能維持疫苗的保護力。



有選擇打二價疫苗的市民表示，自身工作須經常接觸確診病人，相信二價疫苗能有效對付新變異病毒株。亦有來打第三針復必泰一價疫苗的市民指，如政府不強制接種第四針，將不會接種二價疫苗。