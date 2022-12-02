石漢基指結束門市是迫不得已。除防疫規定阻礙門市營業，早前有出版社未能如期供應教科書，令書局憂慮無法保持穩定供應，加上本港主要出版社都在內地存倉，擔心內地疫情緣故，將影響教科書運送來港，無法準時把書本送到學生手上。他又指售賣教科書的利潤不足百分之十，加上他們三兄弟亦上年紀，基於種種因素，故作出艱難的決定。
漢榮書局本月底結束門市
石漢基指結束門市是迫不得已。除防疫規定阻礙門市營業，早前有出版社未能如期供應教科書，令書局憂慮無法保持穩定供應，加上本港主要出版社都在內地存倉，擔心內地疫情緣故，將影響教科書運送來港，無法準時把書本送到學生手上。他又指售賣教科書的利潤不足百分之十，加上他們三兄弟亦上年紀，基於種種因素，故作出艱難的決定。
新冠流感夾擊 4童中招危重
新冠病毒活躍起來，單日確診人數升破逾一萬人，重回九月水平，加上流感夾擊，四童中招危重，其中一名五歲男童確診後出現腦水腫。單日確診再破萬宗本港單日新增一萬○一百三十七宗確診個案，輸入個案佔六百〇六宗，多...
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妊娠失敗疑與空氣污染有關 每年約6.4萬個死胎中國
空氣污染威脅人類健康，對於生命力脆弱的胎兒影響更甚。根據中國學者最近發表的一份研究報告，數據顯示全球至少約四成的死胎可歸因於微細懸浮粒子PM2.5暴露，而中國每年就有約六萬四千個死胎是由此導致。北京大...
2022-12-02
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彩虹物品可攜入世盃賽事
國際足協宣佈，已獲卡塔爾世界盃主辦當局保證，球迷可以攜帶象徵支持同志平權的彩虹顏色物品，以及聲援伊朗反政府示威的橫額進入球場。卡塔爾世界盃上月二十日揭幕後，陸續有球迷因穿彩虹圖案衣服或飾物，遭拒絕入場...
2022-12-02
- 小池百合子籲着樽領衫 保暖減用電
- 俄否認涉事批裁決含政治動機 馬航MH17空難3人謀殺罪成 由荷蘭主導的馬航MH17客機空難調查，周四在海牙地方法院作出裁決，案中三名被告謀殺罪成，判處終身監禁，並向遇難者家屬賠償至少一千六百五十萬美元。
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- 麥卡錫當選眾議長存變數 共和黨成功奪得眾議院
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- 傳會後將發聲明譴責俄羅斯 G20峰會印尼總統促停俄烏戰事
- 美民主黨再下一城 奪亞利桑那州
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澐璟呎價3.8萬成交創項目次高
樓市氣氛淡靜，新盤不乏高價成交。由華潤置地（海外）及保利置業合作發展的啟德澐璟錄得本月首宗成交，呎價高見3.8萬，為項目次高紀錄。璟成交紀錄顯示，位於6座20樓B室，面積784方呎，為3房連套房加儲物...
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儲局緩加息美股急漲 港股虎頭蛇尾升139點
聯儲局主席鮑威爾表示，最早於本月開始放慢加息步伐，美股隔晚急升，帶動恒指於12月首個交易日高開461點，報19058點，其後最多升640點，一度重上19000關，高見19237點；惟財新中國11月製造...
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代老孫爭創奇跡 飛天虎制葡
南韓隊長孫興民因為面部傷勢初瘉，戴面罩出戰今屆卡塔爾世界盃，可惜表現差勁又不敢頂頭槌，被國民批評。幸好太極虎有新空中霸王曹圭成橫空降世，在上仗負加納時頭槌頂入兩球，此子今晚於H組尾輪在教育城球場鬥葡萄...
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入行23年唔強求拎視帝只想攞影帝 黃宗澤最驚女友黐身：小鳥依人真係唔得
黃宗澤（Bosco）首度加入「法證」系列，主演台慶劇《法證先鋒V》，他好鍾意劇中的古怪法證人員角色，令觀眾好有新鮮感，不過講到爭視帝就完全唔期待，唯獨對攞影帝流晒口水。本月13日便42歲，曾被航拍機擊...
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李一飄 - 拒接不明來電減上網騙徒無符｜社論
電騙網騙，無日無之，受害人動輒損失一生積蓄，後果嚴重。警方推出「全港反詐大測試」活動，設計QR Code，針對時下騙案手法，以免費機票、超市禮券、主題公園入場券及交友脫單為題，短時間內竟錄得近三十萬瀏...
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蔡明紹三W封王 沈集成險勝練馬師王 加州得力 捧聖安度碟
昨晚谷中舉行八場賽事，唯一盃賽是聖安度挑戰碟，結果由東廄「加州得力」勝出，騎者蔡明紹另贏方廄「特醒」和羅廄「駿馬風采」，最終成為騎師王。其餘布文則憑沈廄「躡景追飛」和方廄「寶賢得得」起孖。至於黎昭昇勝...
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