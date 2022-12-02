漢榮書局本月底結束門市

在本港經營超過半世紀、專門售賣教科書的漢榮書局，將於十二月三十一日結束門市，每逢暑假家長帶同子女到漢榮「執書單」買書的情景將不復再。書局負責人石漢基表示，疫情下出版社未能穩定供應教科書；加上年紀不少等，為免影響書局五十多年來的聲譽，決定結束門市。



石漢基指結束門市是迫不得已。除防疫規定阻礙門市營業，早前有出版社未能如期供應教科書，令書局憂慮無法保持穩定供應，加上本港主要出版社都在內地存倉，擔心內地疫情緣故，將影響教科書運送來港，無法準時把書本送到學生手上。他又指售賣教科書的利潤不足百分之十，加上他們三兄弟亦上年紀，基於種種因素，故作出艱難的決定。