訛稱壞平安鐘詐騙 長者協會籲有疑即撳鐘

騙徒的手法層出不窮，長者安居協會昨在社交平台發文表示，近日有長者收到懷疑騙案的預錄語音訊息來電，聲稱其平安鐘故障及指示可選擇聯絡廣東話或普通話職員處理，其後騙徒以真人接聽電話，再以各種理由詐取個人資料及金錢。



「一線通平安鐘」呼籲長者，如遇到此情況或有任何疑問，立即按動平安鐘，聯絡熱線中心專員，並提醒家人及長者提防電話騙案。