任睇No.1
  • 15º
  • 74%
  • 2022年12月2日 星期五
熱門： 江澤民逝世江澤民伊能靜神舟十五號草間彌生

日報新聞 > 港聞

訛稱壞平安鐘詐騙 長者協會籲有疑即撳鐘

2022-12-02 列印
Previous Next

騙徒的手法層出不窮，長者安居協會昨在社交平台發文表示，近日有長者收到懷疑騙案的預錄語音訊息來電，聲稱其平安鐘故障及指示可選擇聯絡廣東話或普通話職員處理，其後騙徒以真人接聽電話，再以各種理由詐取個人資料及金錢。

「一線通平安鐘」呼籲長者，如遇到此情況或有任何疑問，立即按動平安鐘，聯絡熱線中心專員，並提醒家人及長者提防電話騙案。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd