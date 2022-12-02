長洲覆核王公屋被房署收回

有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅（見圖），被指居於長洲東堤小築多年，卻於一九年獲配油塘油麗邨公屋單位。房屋署回覆傳媒查詢時表示，已收回郭卓堅的公屋單位。



據報郭卓堅在一九年入伙油塘油麗邨信麗樓一單位。房署回覆《星島頭條》網查詢時表示，為確保公屋資源妥善運用、分配給真正有需要人士，房屋署前線管理人員會透過日常屋邨管理措施和突擊家訪，確認租戶的居住情況，對懷疑個案，房屋署會作調查，如證實租戶違反租約，會採取適當的租約管理行動。就郭卓堅個案，房屋署稱已收回有關公屋單位。至於為何郭卓堅於一九年獲配公屋，署方稱由於涉及個人私隱，不方便透露其他資料。