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日報新聞 > 港聞

美股中段跌389點

2022-12-02 列印
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ISM製造業指數遜預期，美股開市曾跌逾四百點，杜指中段報三四二○○點，跌三百八十九點；納指則報一一四二七點，跌四十點。滙控美國預託證券價格見四十七點五九港元，升零點二九港元；騰訊則見二百九十五點九三港元，升一點五三港元。
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