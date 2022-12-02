空氣污染威脅人類健康，對於生命力脆弱的胎兒影響更甚。根據中國學者最近發表的一份研究報告，數據顯示全球至少約四成的死胎可歸因於微細懸浮粒子PM2.5暴露，而中國每年就有約六萬四千個死胎是由此導致。北京大...

2022-12-02