上月零售銷貨額按年升3.9%

政府統計處昨表示，今年十月的零售業總銷貨價值的臨時估計為三百一十九億元，較去年同月上升百分之三點九，連升兩個月。



政府發言人指隨着政府發放新一輪消費券，十月的零售業總銷貨價值按年升幅加快。不少類別零售商的業務都出現改善，其中耐用消費品和珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷售更錄得雙位數升幅。