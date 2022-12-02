企業撐「搶人才」 財爺：港人氣財氣將旺起來

財政司司長陳茂波（見圖）指《施政報告》的「搶人才」措施得到不少企業及投資者支持，政府收到大量查詢，有信心未來數年香港「人氣」及「財氣」會旺起來。

通脹率僅1.7% 較海外地方低



他在一經濟論壇指隨着持續放寬調整防疫措施，零售市道漸見起色，加上未來聖誕及農曆新年旺季，及相繼有大型活動在港舉行，期望能帶旺市場氣氛，有望刺激消費、提振經濟。



他又指相較其他地區的百分之六至十一的通脹率，本港通脹率僅為百分之一點七，認為香港已沒有海外般困難；形容本港「還看得見陽光」。



特首李家超認為要穩住本港經濟，先決條件是穩住社會環境。香港總商會總裁梁兆基則指本港短期內需要與內地「通關」，強調本港要解決「0+0」問題，才可處理挑戰和抓住機遇。