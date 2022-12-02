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﻿彌敦道190號洋樓 改評一級歷史建築﻿

2022-12-02 列印
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尖沙咀彌敦道一百九十號洋樓現時為三級歷史建築，去年傳出拆卸申請後，有團體考究其歷史，指該建築在日佔時期曾被日軍佔用，同時間亦是抗日情報工作據點，有重要歷史價值。古諮會昨上載會議文件，顯示擬將該洋樓改評為一級歷史建築。

根據現時標準，一級歷史建築即是具特別重要價值，須盡一切努力予以保存。
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