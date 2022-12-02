海富苑情殺血案疑犯傷重不治

旺角海富苑本周二的血腥兇殺案，一名男子懷疑收留暫住的友人與其女友有染，憤而以通渠水及利刀向對方施襲，將其置諸死地。疑犯被捕重傷送院，延至昨清晨終傷重不治。警方將案件交由重案組跟進，正調查疑兇是否曾經飲用通渠水。



警方仍在調查旺角海富苑海欣閣懷疑三角關係兇殺案，一名五十一歲姓鄧男子，因懷疑其最近收留暫住的六十四歲姓李男友人，與他的女友有曖昧關係。本周二在單位內向對方興師問罪，爆發口角後疑向對方淋潑通渠水及連砍十多刀將其置諸死地。



疑兇其後一度畏罪企圖跳樓自殺，獲救後因身體遭通渠水大範圍嚴重腐蝕灼傷送院，一直情況危殆，留醫兩日後延至昨日清晨近七時不治。