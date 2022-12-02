新冠疫苗調查揭示謬誤 mRNA溝針/加強劑抗Omicron更有效

■唐展峰藥劑師

政府一直鼓勵市民接種新冠疫苗，尤其是50歲以上及免疫力低弱人士，建議最好接種加強劑，惟有市民仍對核糖核酸（mRNA）疫苗有不同的誤解，或擔⼼「溝針」。有組織早前進行一項新冠疫苗接種及「溝針」取向調查，以了解市民為何考慮接種mRNA疫苗及他們對疫苗謬誤的⾒解。該調查由社會企業 - 香港醫護聯盟及專業藥劑師組織-藥劑連線，於今年9至10月進行，共有320位50歲或以上市民參與。調查結果發現，較年輕及較少長期疾病的長者相對傾向接種mRNA疫苗，原因可能是較年長及長期病患者對這種疫苗存在誤解。最常見的誤解，是以為mRNA疫苗的副作用較嚴重。現時香港政府免費提供兩種新冠疫苗，分別為mRNA疫苗及滅活疫苗。截至2022年9月30日，前者合共接種約一千一萬劑；後者約八百多萬劑，其中每接種10萬劑兩種疫苗的異常個案，兩者同樣是0.04%，而且難以確定與接種疫苗有因果關係。mRNA疫苗副作用低藥劑連線成員之一唐展峰藥劑師表示，長者接種疫苗有副作用的機會原來較年輕人低，即使有也多數屬於輕度至中度，以注射部位疼痛、疲勞、頭痛和肌肉疼痛最為常見。這是主要由於老人家的免疫系統較弱、反應較慢，對疫苗的反應便相對年輕人溫和。唐展峰亦建議長者與長期病患人士接種保護力更高的疫苗，加強體內抗體水平，因為他們屬於新冠病毒後出現併發症或死亡的最高風險群組。最有效疫苗組合：3針mRNA疫苗該調查亦發現，超過7成受訪者考慮接種mRNA疫苗的原因，是「效率⾼」及「安全性好」。香港中文大學醫學院研究團隊6月在《英國醫學期刊》發表一項研究結果，涉及1億人，比較了全球7種新冠疫苗及24個疫苗組合，發現最有效疫苗組合為3針mRNA疫苗。研究團隊指出，第3針須打mRNA疫苗，才可有效預防現時新冠主流變種病毒Omicron感染。「溝針」對抗Omicron抗體躍升至69%另一個調查結果顯示，「溝針」的受訪者轉為接種mRNA疫苗的原因，主要亦是覺得其效率⾼及安全性好。據養和醫院4月發表的研究指出，3針滅活疫苗對抗Omicron的抗體水平只有7% （30天後）及6%（90天後）；若是接種2針滅活疫苗加1針mRNA疫苗加強劑，對抗Omicron的抗體會躍升至69%（30天後）及48%（90天後）。新冠疫苗抗體水平比較第1,2,3針滅活疫苗 第1,2針滅活疫苗 + 第3針mRNA疫苗對Omicron新冠病毒變異株抗體水平（接種30天後） 7% 69%對Omicron新冠病毒變異株抗體水平（接種90天後） 6% 48%Omicron是目前全球主流的變種病毒株，最新數據顯示，Omicron BA.4或BA.5亞系屬病毒株佔本地個案的比例仍超過8成。自出入境及社交距離措施放寬後個案相信會更多，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，應對Omicron變種病毒的來襲要作好準備。而針對Omicron BA.4及BA.5的mRNA二價疫苗已經開始接種，有助加強對抗變種病毒，可考慮用作第四劑疫苗（或康復人士作第三劑疫苗）。不過無論任何一款疫苗均有效加強身體內抗體水平，所以無論是未曾或已感染新冠病毒的人士，應盡快按時接種所需劑次及二價疫苗，減低感染新冠病毒、患上重症及長新冠的風險。若有任何疑慮，唐展峰建議可向家庭醫生或藥劑師諮詢意見。