﻿新鮮食品「掃碼追溯」未經鑑證﻿ ﻿或助長罪犯魚目混珠﻿

■一旦豬肉分割成不同部位擺放出售，難分辨出自哪頭豬。

假如購物時都可以「掃一掃安心購物」，你會主動掃描嗎？《星島日報》報道，近年，世界各地對於食物安全有更進一步的追求，紛紛推出「掃碼追溯系統」，顧客掃描二維碼（QR code）或輸入產品序號，便能輕鬆追蹤產品來源。有市場檔販坦言，二維碼固然提升產品的透明度，但並非每樣新鮮食品都適合採用，加上資料由商家提供，或未經第三方鑑證，除非當局能每天派員巡視，否則有機會被有心人士利用，將冰鮮食物混入新鮮食品中，魚目混珠。早於一三年，中國國務院辦公廳發表《2013年食品安全重點工作安排》，表明要建設食品安全電子追溯體系及統一追溯編碼。雖然香港尚未設立統一掃碼追溯系統，但日前環境及生態局回覆議員查詢，指局方會繼續留意內地和國際間相關系統應用的發展。新鮮豬肉分割後難辨來源事實上，近年「掃碼追溯」技術也漸漸流入本港，不難發現預先包裝的新鮮豬肉、蔬菜，甚至急凍魚，都印上猶如「食物身份證」的二維碼，市民一掃便知食物的來源地和抵達商店的日期等，但在非預先包裝食物則較少見，例如鮮肉和活魚等。據了解，香港現時可以追查鮮肉來源，以新鮮豬肉為例，食物環境衞生署有一定的監管程序，鮮肉大聯盟副主席關國華指，屠房每日都會發提貨單予肉商，寫明商家從哪個屠宰場購入了多少頭豬，以及每頭豬的獨立編號，方便追蹤問題豬隻，「肉商不能遺失提貨單，若政府派人突擊檢查，便要出示單據證明豬隻來源！」對於再進一步設立「掃碼追溯」系統，關直言「有既定程序已足夠，不需吹毛求疵」，因為一旦豬肉分割成不同部位擺放出售，根本難以分辨出自哪頭豬，既混亂又擾民。他舉例，訪問當日正好購入了來自湖南省、湖北省及廣東省的豬，「如果一日賣六頭豬，分別從三、四個省份購入，到時客人要求買來自湖南的豬，但經已拆件，又如何取出湖南的豬肉呢？」關國華擔心市民習慣信賴二維碼的資料，或會助長犯罪，「若有肉販存心在新鮮肉中混合冰鮮肉出售，市民掃描二維碼後不虞有詐，只會購入『混合肉』也懵然不知。」另一業內人士不諱言，除非食環署職員每日巡視、掃描二維碼，否則難以揭發。活魚種類多 難辨從何游來同樣問題也在活魚檔出現，有魚販向記者反映，難以想像要在店面貼出二維碼作「掃碼追溯」。他指，漁獲「種類多又細」，每日平均至少有十多款，最多只能列明全都在南中國海水域捕獲，無法查明魚從何游來。他認為，賣飼養魚的魚檔或能做到「掃碼追蹤」，亦曾見過別家魚檔售賣烏頭等飼養魚，個別劃出一個區域放置烏頭，並展示漁場的標籤。除了肉類和魚類，蔬菜同樣可以使用「掃碼追溯」技術。蔬菜統營處一級市場經理（推廣）羅家豪指，二維碼等同產品的「身份證」，首要條件是產品源頭做好資料記錄。綠芝園創辦人譚嗣籇認為，該技術能夠在生產線上作記錄，「出產、運輸，以至在超級市場上架，整個流程都可以追蹤。」然而當中有太多不確定因素，例如包裝蔬菜運到超級市場後，其中一部分菜葉有損壞，店鋪職員或會把批次重新包裝，「假如混合了其他來源地的蔬菜，也不得而知！」有蔬菜批發商不諱言，在菜檔追蹤來源相對麻煩，他指若然是選擇性參與計畫，加上政府願意提供資助，有鼓勵性的誘因，相信業界會遵從，對市民也有益處。