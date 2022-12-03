未完工失聯 公屋師奶損失12萬 網上搵師傅裝修爛尾頻現

臨近農曆新年，不少人都喜歡裝修家居送舊迎新，而明年兔年特別早，一月二十二日便是年初一，加上疫情回穩，致近日裝修需求大增，但有害群之馬趁機渾水摸魚掠水；有業主便「中伏」付款後工程不斷拖，師傅甚至失蹤剩下爛屋。有資深業內人士向本報透露，上月已接了十多單爛尾工程，又教路要謹記四要點，包括勿一開始便付全數裝修費，一定要和裝修師傅簽合同。



每年九月過後，都是裝修行業的旺季。裝修從業員工會理事長周連健解釋，因不少人都想執靚間屋過農曆年，「預兩、三個月裝修，所以十月就要開工，這陣子這一行都特別忙碌。」周指出，最近裝修定單增加了兩成，很多業主都反映很難找師傅做工程。



不過，近日不少業主在網上出帖稱，裝修家居時中伏，付款後工程一拖再拖，有些甚至未完工師傅便失蹤。住沙田乙明邨的劉太，因家居殘舊便計劃簡單裝修，「七月中時在網上找到一個師傅，傾好價錢十八萬，答應十月底交貨。」劉太說，工程進度十分緩慢，「做了兩個月還好像一間爛屋，上月頭開始更不接電話。」由於對方沒有舖頭，劉太也找不到他，「我已付了十二萬，看來都凍過水。亦不能這樣等下去，只好找其他師傅再做。」

老行尊教路 四招防中伏



做了裝修四十年的黃師傅表示，上月至今已接到十多個「爛尾」工程，「可能太多人裝修，有人趁機扮師傅渾水摸魚呃錢。」黃指出，業主裝修家居如想減低中伏機會，有四點一定要注意，「首先一定要做資料搜集，上網輸入判頭名字，看看用家有甚麼評價。最好找一些有公司地址的判頭，出了問題也可找得到他。」



第二點，黃提醒業主一定要和裝修師傅簽合同，千萬不可靠口頭承諾，「不是求其簽，而是要簽一份詳細清楚的合同。」黃說，合同除了要標明完工日期、各項工序名稱和價錢外，還要註明每項工序所包括範圍，「如只寫鋪地板，有可能只幫你鋪客飯廳，到時鋪睡房又另外收費，所以一定要寫清楚，以免口同鼻拗。」



第三點，業主最好事先跟師傅協定，分階段支付裝修費用，「不要一開始就給對方全數，對業主很沒保障。我接觸的爛尾工程中，多數業主都不停被師傅索款，但拿完錢又沒有開工。」黃表示，根據業內行規，裝修費一般分五期支付，「通常先付四成訂金，做泥水時再付兩成，到裝嵌傢俬衣櫃時又給兩成，完成後再付一成半。而過了半年執手尾時期後，才找清最後半成費用。」



黃建議最好定期到場視察裝修情況，「有時師傅做出來的效果，未必是業主心中所想，業主及早發現還可修改，遲了就很難補救。」