公屋戶睇片自學粉飾安樂窩

■裝修老行尊黃師傅表示，上月至今已接到十多個「爛尾」工程。

■黃師傅稱，客人要跟裝修師傅簽詳細合同，並且要注意字眼條文。

今年六月獲派粉嶺皇后山公屋單位的阿軒，起初亦找過多間裝修公司格價，「我是二至三人單位，面積約二百三十呎，對方報價二十多萬。」阿軒覺得價錢太貴，又擔心遇到奸商中伏，決定自己上網睇片學裝修，「主要學天花批盪、油漆、鋪地板、安裝燈飾和砌地牀櫃。諗定點整後，再上淘寶買材料，兩個多星期就運到來香港，都很方便。」阿軒表示，他六月中開始動工，到七月尾已完成，八月頭已可以搬入去住，「埋單計數，花了大概八萬多，比找師傅裝修慳了一大筆，當然我的手藝一定比不上專業師傅，但自己落手落腳做很有滿足感，材料可選擇自己喜歡的，最重要是不用擔心爛尾。」