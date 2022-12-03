任睇No.1
  • 17º
  • 75%
  • 2022年12月3日 星期六
熱門： 江澤民逝世江澤民神舟十五號2022 年世界盃海富苑

日報新聞 > 港聞

女護士串謀扮打針判囚半年

2022-12-03 列印
■註冊護士何嘉雯被判監半年。
Previous Next

三十四歲註冊護士何嘉雯於二月在社區疫苗接種中心，假裝替六名市民打針，並發出疫苗接種紀錄，承認兩項串謀欺詐罪，昨被判囚六個月。

案中認罪的另一位被告，四十二歲報稱家庭主婦的廖凱殷，減刑至監禁兩個月；至於不認罪的鄭雅怡及鄭斯蔚，則判監三個月。另外三人則要簽保守行為。
  裁判官屈麗雯批評四名被告，破壞公眾對醫療系統及防疫制度的信任，而何作為專業人士，竟串謀欺騙政府，行為更嚴重。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd