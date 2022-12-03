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本港今秋有史以來最暖

2022-12-03 列印
■本港今年九月至十一月經歷有紀錄以來的最暖秋季。
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天文台指今年九月至十一月本港經歷有紀錄以來的最暖秋季。本港在今年九月至十一月的平均最高氣溫為二十九點二度，平均氣溫為二十六點四度，兩者均為有紀錄以來同期最高紀錄。

此外，平均最低氣溫為二十四點四度亦是同期最高紀錄之一。

由於影響華南的東北季候風在月內大部份時間較正常弱，十一月香港遠較正常溫暖。

平均最低氣溫為二十二度，平均氣溫則是二十三點四度。這是有紀錄以來十一月的第二高及第三高。
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