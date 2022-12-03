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日報新聞 > 港聞

港再多一名70歲女子染類鼻疽

2022-12-03 列印
■女子於十一月十七日出現頭暈和發燒，其後自行往明愛醫院急症室求診。
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本港類鼻疽感染再添個案，患者為一名七十歲女子，居於長沙灣元州街。她於十一月十七日出現頭暈和發燒，兩日後自行往明愛醫院急症室求診，同日住院，痰液樣本後發現對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應，情況穩定；病人的一名家人曾於九月中確診，由於類鼻疽的潛伏期可達數月，不排除他們於較早時共同暴露於受污染環境而受感染。

呼吸系統專科醫生梁子超回應本報指，類鼻疽在香港屬風土病，加上其傳播與環境因素有關，故人傳人機率極低；就上述個案，相信只是遲早發病問題。他又說本港風季、雨季已結束，認為已度過類鼻疽高峰期。
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