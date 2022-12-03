呼吸系統專科醫生梁子超回應本報指，類鼻疽在香港屬風土病，加上其傳播與環境因素有關，故人傳人機率極低；就上述個案，相信只是遲早發病問題。他又說本港風季、雨季已結束，認為已度過類鼻疽高峰期。
港再多一名70歲女子染類鼻疽
呼吸系統專科醫生梁子超回應本報指，類鼻疽在香港屬風土病，加上其傳播與環境因素有關，故人傳人機率極低；就上述個案，相信只是遲早發病問題。他又說本港風季、雨季已結束，認為已度過類鼻疽高峰期。
未完工失聯 公屋師奶損失12萬 網上搵師傅裝修爛尾頻現
臨近農曆新年，不少人都喜歡裝修家居送舊迎新，而明年兔年特別早，一月二十二日便是年初一，加上疫情回穩，致近日裝修需求大增，但有害群之馬趁機渾水摸魚掠水；有業主便「中伏」付款後工程不斷拖，師傅甚至失蹤剩下...
2022-12-03
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孟晚舟欺詐等指控 美檢方要求撤銷
中國電訊設備商華為首席財務官孟晚舟，去年與美國檢方達成暫緩起訴協議，至本月一日屆滿。路透社報道指，美方檢察官已去信法官，要求撤銷對孟晚舟有關銀行欺詐等指控。據路透社報道，布魯克林聯邦檢察官去信地區法官，表示沒有資料顯示孟晚舟違反協議，因此要求駁回對案件被告人孟晚舟的起訴。報道稱，孟晚舟律師及華為方面均未作回應，雖然上述發展是意料中事，但為美中關係這一令人擔憂的章節劃上句號。上一任美國總統特朗普主政期間，華府指控孟晚舟在華為的伊朗業務問題上誤導滙豐銀行，因此尋求將她引渡到美國受審。加拿大警方應美國司法部要求，於二○一八年十二月一日在溫哥華機場逮捕孟晚舟。外交部強調此為政治迫害...
2022-12-03
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拜登承諾調整內容釋歐憂慮 馬克龍批美通脹法案
法國總統馬克龍到訪華盛頓並與美國總統拜登舉行會談。兩人周四在白宮舉行聯合記者會，提及貿易和俄烏戰事等議題。就八月生效的《降低通脹法案》有關綠色能源補貼或打擊歐洲企業，拜登承諾將調整內容回應盟國憂慮。拜...
2022-12-03
- 至少56死逾700人受傷 印尼展玉5.6級地震
- 烏核電廠再遭轟炸 IAEA警告籲立即停手
- 降雪量高達1.9米3人死 紐約州遭歷史最強暴風雪吹襲
- 辛偉誠突訪基輔 重申援烏至戰勝
- 小池百合子籲着樽領衫 保暖減用電
- 俄否認涉事批裁決含政治動機 馬航MH17空難3人謀殺罪成 由荷蘭主導的馬航MH17客機空難調查，周四在海牙地方法院作出裁決，案中三名被告謀殺罪成，判處終身監禁，並向遇難者家屬賠償至少一千六百五十萬美元。
- 周四前須回覆會否留任 馬斯克要Twitter員工自決
- 麥卡錫當選眾議長存變數 共和黨成功奪得眾議院
- 北約：波蘭導彈或來自烏軍 澤連斯基強烈否認
- 北韓向東部海域射彈道導彈
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淺月灣擁廣闊巨廳
大埔黃魚灘是低密度住宅集中地之一，環境清幽，舒適怡人。今日參觀此地段上淺月灣1期洋房，實用面積3010方呎，採5房1套間隔，單是巨廳樓底高約18呎已甚有氣派，洋房座北向南，可享海景及內園泳池美景。恒基...
2022-12-03
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恒指全周升1102點
美股杜指隔晚低收，港股3日累升逾1400點後，昨日表現偏軟。恒指高開49點後，最多升105點，其後走勢反覆向下，低見18530點，跌206點。「ATM」逆市向上，貢獻恒指約78點。恒指尾市跌幅收窄，最...
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阿根廷引爆16強 英超兵捕「鼠」
卡塔爾世界盃十六強今晚展開，擂台躉阿根廷打頭陣，在艾哈邁德本阿里球場鬥澳洲。該隊教練史卡朗尼坦承沒有為迎戰澳洲做功課，今仗就要靠陣中於英超效力的球員提供資訊，壓制以英式踢法為主的袋鼠軍，上仗贏波蘭的兩...
2022-12-03
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暫忘痛失第二胎 一家三口樂園慶生 41歲莊韻澄想大仔有伴兩年內再生
莊韻澄（原名莊端兒）經歷過感情創傷，直至兩年前搵到愛錫她的經理人呂成忠（Joe）奉子閃婚，並以39歲高齡誕下兒子呂崇滈（波子），為怕囝囝大個孤伶伶冇至親依傍，即使年過40歲都決心追B，無奈第二胎患上罕...
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李純恩 - 到日本還要戴口罩｜好好過日子
以為到了日本旅行可以不戴口罩了，結果，人家還是規定要戴的。日本的規定是在室內要戴口罩，室外如果不戴口罩的話，人與人之間要保持二米的距離。這一點是很難做到的，尤其是在人流稠密的城市街道上，根本做不到。所...
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蔡明紹三W封王 沈集成險勝練馬師王 加州得力 捧聖安度碟
昨晚谷中舉行八場賽事，唯一盃賽是聖安度挑戰碟，結果由東廄「加州得力」勝出，騎者蔡明紹另贏方廄「特醒」和羅廄「駿馬風采」，最終成為騎師王。其餘布文則憑沈廄「躡景追飛」和方廄「寶賢得得」起孖。至於黎昭昇勝...
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