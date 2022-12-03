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葵芳邨斬人案 涉案7人車遭焚毁

2022-12-03 列印
■涉案黑色七人車疑在城門道附近遭縱火焚毀。
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葵芳邨前日深夜十一時許發生斬人血案，一名三十三歲男子在停車場內突遭兩名刀煞襲擊，右前臂和左小腿中刀受傷，兩名兇徒逞兇後登上一輛黑色七人車逃去。事主負傷走進距離現場五十米外一間粥舖，向職員求救，其後由救護車送院治理。事隔逾五小時後，懷疑涉案七人車在城門道附近遭縱火焚毀。

據報，兇徒行兇時疑未停車便打開車門落車，導致整道車門撞及石壆甩脫，遺留在停車場地面。警方事後封鎖現場調查，案件列傷人，正追緝一名本地男子及一名非華裔男子。
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