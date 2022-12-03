田北辰、盧偉國、陳紹雄同表支持 港鐵強調測試再測試 新信號系統百分百安全才上馬

港鐵昨日向立法會議員交代市區線更換新信號系統進展，指一九年荃灣線新信號系統測試事故後，一直全力進行軟件重構及修正，但相關工序耗時且複雜，已決定放棄原訂在正副系統之外的備用系統，改為採用在多地廣泛使用、備受國際認可的標準產品，並加入部份度身訂造功能。港鐵車務總監李家潤強調，新信號系統「會測試再測試」，務求百分百安全，目標在二五至二六年與新列車（Q-train）於荃灣線一同投入服務。港鐵強調，因轉用標準產品的額外開支，由內部資源調撥，不會影響票價及市民利益。



在立法會鐵路事宜小組上，前九廣鐵路主席田北辰支持使用新信號系統，指西鐵二十年前已採用同一信號系統的標準產品，早已質疑港鐵要求「特別餐」不可行，結果最終仍要採用「標準餐」，又質疑有關決定所產生的額外費用。議員盧偉國認同港鐵決定，但慨歎「早知燈係火，何必隨街摸」，指編寫度身訂造系統「吃力不討好」，希望港鐵能加快進度。議員陳紹雄認為更換新系統會帶來安全風險，「不怕一萬，只怕萬一」，希望政府及港鐵能向市民派「定心丸」，確保新舊系統交接順利。

使用內部資源 不影響票價



港鐵香港客運服務總監楊美珍指，每年投入維修保養及資產更新的金額約一百億元。李家潤指，更換信號系統為「大手術」，不能操之過急，相關的檢測、安全驗證和測試都必須嚴謹及有序地進行。他保證，在新系統運作前一定會「測試再測試」，並根據國際標準就不同情景作最大程度的模擬，之後會在得到政府相關部門同意後，進行實地行車測試。他又指，上周日開始在觀塘線投入服務的新列車，運作順暢，深受市民歡迎及讚賞。



對於多位議員質疑轉用標準產品所產生的額外費用以及相關責任問題，楊美珍強調，港鐵已按合約精神與承辦商商討新安排，所產生額外開支會由內部資源吸收；而票價按客觀的機制釐定，不會受更新信號系統影響。運輸及物流局副秘書長黃佩玟表示，政府會在港鐵董事局內，要求向管理層發放表現掛鈎薪酬時，考慮港鐵每年的整體表現或個別事故情況。