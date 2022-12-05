車主怕貴油紛轉會 二手車也熱賣 電動車登記大增6成 月慳$4000燃料費

國際油價高企，駕駛者轉用電動車成風。運輸署資料顯示，截至今年九月，電動車登記數字比去年同期大增六成。有用家指，改揸電動車每月慳回數千元燃料費，由於需求大，推動二手車行亦熱賣二手電動車，今年以來售出比例追上傳統汽油車，變成一半一半。



經營二手車買賣的Luke說，近一、兩年多了市民選用電動車，「有時賣家送架車來，即日就售出，基本上每個月賣出的電動車數目，都有一成升幅。」Luke認為，油價上升是刺激更多人轉駕電動車的主因，「去年我們賣出的汽油車和電動車，六比四，今年比例變成五比五，相信未來幾年電動車銷售比例會高過汽油車。」



有三十年駕車經驗的劉先生，年多前轉用電動車，「現在每公升油價二十五元，太貴了。我的工作經常要去不同地盤，每次行百多二百公里，每個月油錢平均要六千多元。」轉用電動車後，他每月慳了四千元燃料費，「除了油費，電油車還要定期換偈油，每次千多元。電動車不用入油，自然多了人買。」但他提醒新手，要留意電動車起步加速比汽油車快得多，「時間耐了就適應」。

少用快叉延長電池壽命



理工大學電力電子研究中心主任鄭家偉教授說，電動車零件不會太貴，最貴是電池，「一般電動車電池儲存約五十至一百度電力，而每度電力成本要三千至五千元，電池價錢佔整體車價四至五成。」電動車電池昂貴，用家使用時要多加留意，尤其充電方式，分快中慢三種，「快叉一般半小時就充完，中叉大約要五至八小時，現在很多商場和屋苑停車場，設快叉和中叉裝置。而慢叉稱為標準型充電，要十多二十小時。」鄭提醒用家不要經常用快叉，「快，但加速電池損耗和老化，如非必要，不要用。」他建議多用中叉和慢叉模式，以延長電池壽命，「用家應該養成上班後，又或下班後回到家，就替汽車充電的習慣。」



鄭補充，電動車電池最佳工作比例，是兩成至八成的電量，「無論甚麼充電方式，八成就夠。當然可以充埋餘下兩成，但所需時間長得多。」另外，用家要留意電池電量不可低過兩成，降到近兩成，就要盡快充電，「電量如降至零至兩成，會傷電池，老化得很快。」另外，電動車最好停泊在室內地方，「因電池最佳存放溫度是室溫二十多度，如長期泊在露天暴曬，對電動車電池壽命會有影響。」