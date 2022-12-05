業界夥大學開班　 培訓電動車驗車師

■香港驗車創辦人朱祖恩（站立）稱，電動車主要檢驗電池的狀態。

潮興電動車，驗車服務需求大增。香港驗車創辦人朱祖恩說，本地電動車發展有七年，用家陸續換新車，「加上政府推出一換一計劃，汽油車車主首次登記購買全新電動車，都獲稅務寬減，近幾年一手和二手電動車買賣十分活躍。」朱透露，他們今年驗電動車數字，比去年多了一成五，故近日開設專驗電動車的部門。檢驗方面，汽油車主要查看車身結構，而電動車最重要是檢查電池有否破損，「電池在車底，以堅硬外殼包住，但如受外物衝擊，外殼或損壞，影響電池結構。另外，要檢查車輛是否有漏電。」他指，坊間未有維修電動車的訓練課程，他近日和理大電機工程系合作，舉辦一個電動車課程，培訓現職驗車師傅，加強對電動車的了解。